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Aktüel Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Aktüel

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:29:17 -
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Taş (46) idaresindeki 06 H 4377 plakalı otomobil Aksaray-Ankara kara yolunun 50. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Taş ile otomobildeki eşi Seher (33), annesi Zahra (70), kardeşi Mehmet (27) ve kızı Meryem Taş (2) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem Taş, hayatını kaybetti, anne Zahra Taş'ın da hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Sürücü Taş, gazetecilere, gecenin karanlığında yolda duran tekeri son anda fark ettiğini ve çarpmamak için direksiyonu kırdığını şarampole devrildiklerini anlattı.

Taş, ailesinin mevsimlik işçi olarak Eskişehir'de çalıştıkları ve Şanlıurfa'ya evlerine döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

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