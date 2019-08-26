Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucunda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Onur Can Çelebi (30) idaresindeki otomobil, Galericiler Sitesi Yeni Hastane Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Çelebi olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki İ. Ö. G. (9) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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