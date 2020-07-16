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Aktüel

Aksaray'da nesli tükenme tehlikesi altındaki alacasansar görüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:49:33 -
Aksaray'da nesli tükenme tehlikesi altındaki alacasansar görüldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansar görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi ile türlerin yaşam ortamlarının iyileştirilmesi için arazi çalışması başlattı.

Gökkaya köyünde yaban hayatı denetimi ve gözlemlerinde bulunan ekipler, alacasansarı görüntüledi.

Alacasansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve "hassas kategori" diye adlandırılan kırmızı listede yer alıyor.

Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alacasansar, Türkiye'de Trakya ile Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde görülüyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor.

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