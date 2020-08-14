  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

Trafiğin yoğun olduğu Aksaray-Ankara kara yolunda, içinde yetişkinlerin de bulunduğu aracı küçük yaştaki bir çocuğun kullandığını görenler, tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:41:29 -
Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da küçük yaştaki çocuğun yoğun trafikte araç kullanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu Aksaray-Ankara kara yolunda, kent merkezi istikametine seyir halindeki araç sürücüleri inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı.

Yanlarından hızla geçen aracı 10 yaşlarındaki bir çocuğun kullandığını gören diğer sürücüler, gördükleri manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki bir çocuk, içinde yetişkinlerin de bulunduğu aracı, trafiğin yoğun olduğu kara yolunda çevredekilere aldırış etmeden kullanıyor.

Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti.

Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, aracın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'
Ekonomi

Dikkat! 'Bu olursa, altın fiyatları...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yatırımcıların araştırdığı "Altın fiyatları düşecek mi" sorusuna cevap..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı