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Yerel Aksaray’da korkunç olay! Eski eşini öldürüp polise teslim oldu
Yerel

Aksaray’da korkunç olay! Eski eşini öldürüp polise teslim oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Aksaray’da korkunç olay! Eski eşini öldürüp polise teslim oldu

Aksaray’da 5 yıl önce boşandığı eski eşini bıçaklayarak katleden şahıs, cinayetin ardından babasının evine giderek polisi aradı ve suçunu itiraf ederek kendisini ihbar etti.

Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 102. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden bıçakladı. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ihbarda bulunan eski kocayı da babasının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Şefika Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan, acı haberi alan ölen kadının annesi ve ablası olay yerinde fenalık geçirdi. Çığlıklar atarak feryat eden anne ve abla polis ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatılırken çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi.

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

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