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Aksaray'da kendini jandarma olarak tanıttı, otomobilinde 21,5 kilo esrar ele geçirildi

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Veysel Sezer, başkası adına düzenlenmiş askeri kimlikle kendini jandarma istihbarat olarak tanıttı. Polis, otomobilde yaptığı aramada 21 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Veysel Sezer ile yanındaki Ahmet Dağ'ın uyuşturucu ve hırsızlık gibi 9 ayrı suçtan arandıkları tespit edildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:29
Aksaray'da kendini jandarma olarak tanıttı, otomobilinde 21,5 kilo esrar ele geçirildi

Aksaray-Adana Karayolu kent girişinde rutin kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 63 M 5578 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilden belindeki tabancayı göstererek inen Veysel Sezer, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Jandarma Kd. Üst. Çvş. Y.V., adına düzenlenmiş askeri kimlik kartını polis ekiplerine verdi. Kendini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan Veysel Sezer'in hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajındaki stepne bölümünde 21 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Veysel Sezer ile birlikte otomobildeki diğer şüpheliler Ahmet Dağ ve Mehmet A.'yı gözaltına alan polis, Veysel Sezer’in kendine askeri personel süsü verdiğini belirledi. Polis, Veysel Sezer ile yanındaki Ahmet Dağ'ın uyuşturucu ve hırsızlık gibi 9 ayrı suçtan arandıklarını tespit etti. Veysel Sezer’in belindeki ruhsatsız tabanca ve iki adet şarjöre de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Sezer ve Ahmet Dağ, tutuklanırken, Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:29
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  4. uyuşturucu
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