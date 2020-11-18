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Aktüel Aksaray'da karantina kurallarına uymayan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi
Aktüel

Aksaray'da karantina kurallarına uymayan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:52:13 -
Aksaray'da karantina kurallarına uymayan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen yolcu otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik Kovid-19 denetimleri kapsamında Ahmet Kaçıran idaresindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, yaptığı kontrolde otobüs şoförü Kaçıran'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira uyguladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Kaçıran'ı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.

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