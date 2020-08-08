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Aktüel

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 01:13:16 -
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Celal Coşkun idaresindeki 68 HV 664 plakalı otomobil, Ortaköy-Aksaray kara yolu Hacı İbrahim Uşağı köyü yakınlarında Murat Özcan (42) yönetimindeki 68 FR 839 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Emrah Özcan (33), Çapan Coşkun (23), Burak Tutak (21) ve Enes Özdemir yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan otomobil sürücüleri Celal Coşkun ile Murat Özcan, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.






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