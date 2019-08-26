Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Zülküf Can (54) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 29.kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Canan (34), Abdurrahman (79), Defne (12) ve Damla Can (8) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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