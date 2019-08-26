Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:35
Zülküf Can (54) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 29.kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Canan (34), Abdurrahman (79), Defne (12) ve Damla Can (8) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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