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Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:35
Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Zülküf Can (54) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 29.kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Canan (34), Abdurrahman (79), Defne (12) ve Damla Can (8) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:35
  1. sağlık durumları
  2. Aksaray-Adana kara yolu
  3. Aksaray
  4. hafif ticari araç
  5. trafik kazası

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