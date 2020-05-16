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Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:10:00 -
Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda Başaran'ı (23) dün bıçakla öldüren Harun Başaran, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinde Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşini boğazından bıçaklayarak öldürüp kaçmıştı.

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