Aksaray'da domates diye dikti, çilek çıktı!

Domates fidesini hiçbir kimyasal gübre katkısı olmadan yetiştirmek isteyenler, içini açınca karşılarına farklı bir meyvenin çıkmasına bir anlam veremedikleri gibi adeta şok oluyorlar. İşte bunlardan biride Çekiçler köyünde yaşandı. Domatesin içinden çilek çıktı. Yediğimiz sebze ve meyvelere günümüzde ne kadar güveniyoruz belli değil. İlle de organik olsun diye tutturanlar bir anda yediği sebze ya da meyvenin farklı tat ve şekillerde olmasından dolayı şok yaşıyorlar.