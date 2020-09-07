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Aktüel Aksaray'da 5 bin balya saman yandı
Aktüel

Aksaray'da 5 bin balya saman yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:44:21 -
Aksaray'da 5 bin balya saman yandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da çıkan yangında, yaklaşık 5 bin balya saman kül oldu.

Celtek köyünde Ömer Kara'ya ait ahırın yanındaki saman balyalarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Kara, 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yakınında bulunan ahıra sıçramadan söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 5 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

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