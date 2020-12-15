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Aktüel Aksaray'da 3 çocuğuna silahla ateş ettiren baba gözaltına alındı
Aktüel

Aksaray'da 3 çocuğuna silahla ateş ettiren baba gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:31:39 -
Aksaray'da 3 çocuğuna silahla ateş ettiren baba gözaltına alındı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 3 çocuğuna tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiren baba gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hatipağatolu köyünde, babası Z.D'nin (41), küçük yaştaki çocuklarına tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettirmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler, Z.D'yi, Hatipağatolu köyündeki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, bir tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 500 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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