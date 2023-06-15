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Yerel Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı
Yerel

Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 14:18:00 -
Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı

Aksaray’da 2003 yılında 2 kişiyi öldürerek kayıplara karışan ve 20 yıl sonra Aksaray Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışırken yakalanan cinayet zanlısı 2 kardeş sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Ekim 2003 yılında Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılı Ağustos ayında öldürülen kardeşlerinin ölümünden sorumlu tuttukları Naciye Koç (51) ve Muharrem Coşar’a (29) karşı kan davası güden Veyis C. (58) ve kardeşi Mahmut C. (45), olaydan 2 ay sonra 2 Ekim 2003 tarihinde Naciye Koç ve damadı olan Muharrem Coşar’ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 kardeş kayıplara karışırken 20 yıldır firari olarak kendilerini gizledi. Aranan şahıslar ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri 2 kardeşin peşine düştü. 1 ay boyunca 2 kardeşin izini süren JASAT dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı titiz ve ısrarlı çalışmasında şahısların Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen JASAT dedektifleri Ereğli ilçesinde bulunan bir inşaata operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 yıldır aranan 2 kardeş inşaatta çalışırken yakalandı.

 Cinayet zanlısı 2 kardeş komanda timlerinin eşliğinde adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 2 kardeş Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki sorgularının ardından cinayet zanlısı 2 kardeş sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine, ardından da Aksaray Adliyesi’ne götürüldü. Olayın kan davası olarak görülmesi nedeniyle Aksaray Adliyesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Sivil jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı Aksaray Adliyesinde Komando Timleri de adeta etten duvar ördü. Jandarma ekipleri tarafından getirilen cinayet zanlısı 2 kardeş komando timlerinin oluşturduğu kordondan geçirilerek adliyeye girişleri yapıldı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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