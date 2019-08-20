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Aksaray’da 1. sınıf öğrencilerinin öğretmeni noter huzurunda çekilişle belirlendi

Aksaray’da velilerin yoğun ilgi gösterdiği ve öğretmen seçiminde yüksek taleplerin yaşandığı ilkokulda 342 1.

20 Ağustos 2019 Salı 11:42
Aksaray’da 1. sınıf öğrencilerinin öğretmeni noter huzurunda çekilişle belirlendi

Aksaray’da velilerin yoğun ilgi gösterdiği ve öğretmen seçiminde yüksek taleplerin yaşandığı ilkokulda 342 1. sınıf öğrencisinin sınıf ve öğretmenleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.


Aksaray’da Emlak Kredi İlkokulunda bulunan öğretmenlere veliler tarafından yoğun ilgi ve talep oluşması üzerine öğretmen seçme talebi karşısında çaresiz kalan okul yöneticileri çareyi noter huzurunda çekiliş yaparak öğretmen belirlemekte buldu. 342 öğrencinin sınıf ve öğretmenleri Aksaray 7. Noteri tarafından okulun toplantı salonunda yapılan çekilişle belirlenirken, 9 ayrı öğretmen ve 9 ayrı sınıfa 38’er öğrenci verildi. Öğrenci velilerinin katılımı ile gerçekleştirilen noter çekilişinden velilerde son derece memnun kaldı.


Öğrenci velisi Gülay Özkan Akbaba (38), çocukların kaderlerinin noter huzurunda belirlendiğini belirterek, “Birinci sınıfların kurasını çekiyoruz. Kimseye haksızlık olmaması için en güzel uygulama oldu. Herkes öğretmen seçmek adına çocuklarımızın kaderleri kura ile belirlendi. Bence çok güzel bir uygulama oldu. Herkes kaderine razı olacak. Kimsenin itiraz hakkı olmayacak. Uygulamadan çok memnunuz, öğretmenlerimize ve müdürümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Murat Küçükdaburoğlu (38) ise eşitsizliği önüne geçildiğini belirterek, “Bugün öğrencimizin 1. sınıfa kura çekimi için geldik. Öğrencimiz seçildi şu an ve çok mutluyuz. Noter huzurunda çekilişimiz yapıldı. Daha iyi oldu, homojen sınıflar oluştuğunu düşünüyorum. Bazı velilerin bazı istekleri oluyor. Bazı öğretmenlere çok yüklenmeler oluyor. Bu da öğrenciler açısından eşitsizlik yaratabiliyor. Bunun için noter çekilişi iyi oldu. Sınıflarda her şekilde öğrenciler mevcut olacak. Bizde memnun kaldık. Okul idaremize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:42
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