Aksaray yenileniyor

Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinden Aksaray, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor. Kışa sorunsuz bir şekilde hazırlandıklarını açıklayan Aksaray Belediye Balkanı Enver Dinçer, “Çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor” mesajını verdi. Aksaray belediyesine bağlı ekipler, kış mevsimi gelmeden çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle sıcak asfalt ve asbest borularla ilgili yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Saatçioğlu karşısı Uluırmak üzerinde başlatılan köprü yapımı ve şehir genelinde yapılan kavşak ve trafik düzenlemelerinin yanısıra sağlıksız asbest borularının değiştirilmesi çalışmaları programlı ve eşzamanlı devam ediyor.

24 saat hizmet var

Belediye ekipleri, şehrin muhtelif bölgelerinde, içme suyu şebekesi, kanalizasyon, park bahçe ve sıcak asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bazı ekipler sabah erken saatlerden itibaren çalışmalara başlarken, asfalt ekipleri asfaltın da sıcağına rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Belediye ekipleri, bazı mahallelerde sıcak asfalt çalışması yaparken, bazı ekiplerde yolların asfaltlanması için zemin çalışması yapıyorlar. Su ve Kanal Müdürlüğü ekipleri ise şehrin muhtelif yerlerinde yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarını sürdürüyorlar.

“Şehri şantiyeye çevirdik”

Başkan Evren Dinçer, göreve geldikleri günden bugüne kadar şehrin altyapısı ve üst yapısı konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve halende bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirterek özellikle yaz sezonunda şehri adeta şantiyeye çevirdiklerini belirtti. Çalışmaların programlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Başkan Dinçer, özellikle altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde yapıldığını ve yolların en güzel şekilde halkın hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Nüfus artıyor, şehir gelişiyor

“Hızla nüfusu artan ve gelişen şehrimiz için yeni yollar ve alt yapı üst yapı çalışmalarımızı şehrimizin farklı noktalarında devam ediyoruz” diyen Dinçer, “Günümüz teknolojisine uygun malzemeler kullanarak Aksaray Belediyesi olarak yeni teknolojileri yakından takip ederek şehrimize uygulayacağız. Her geçen gün ihtiyaçları artan şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.