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Aktüel

Aksaray Müftüsü görevden alındı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 14 ile yeni il müftüleri atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 04:51:00 - 2020-05-09 04:57:59
Aksaray Müftüsü görevden alındı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Buna göre 14 ile yeni il müftüleri atandı.

Resmi Gazete'deki atama kararnamesine göre Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 14 ile yeni müftü atanırken bir müftü de görevden alındı.

Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, görevden alındı.

Aksaray İl Müftülüğüne Konya il müftü yardımcısı Hasan Hüseyin Güller atandı.

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