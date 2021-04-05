Aksaray liseleri taban puanı 2021 Aksaray liseleri başarı sıralaması |Aksaray liseleri kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu. Bu duyurudan sonra liseye geçiş yapacak 8.sınıf öğrencileri hedefledikleri liseye gidebilmek için liselerin taban puanı, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Aksaray liseleri taban puanı ve Aksaray liseleri kontenjan sayıları kaçtır?
Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Aksaray liseleri taban puanı 2021, Aksaray liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?