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Oruç Aksaray imsakiye 2021| Aksaray’da sahur ve iftar saat kaçta? Aksaray akşam ezanı ne zaman okunuyor?
Oruç

Aksaray imsakiye 2021| Aksaray’da sahur ve iftar saat kaçta? Aksaray akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ayı Müslümanlar tarafından sevinçle ve yoğun ilgiliyle karşılanan hicri bir aydır. Ramazan ayında tutulan oruç tutmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin imsak ve iftar saatlerini merak etmekte. Peki, Aksaray Diyanet imsak ve iftar saatleri nelerdir? Aksaray’da sahur ve iftar vakti ne zaman? Aksaray akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:22:00 -
Aksaray imsakiye 2021| Aksaray’da sahur ve iftar saat kaçta? Aksaray akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Aksaray İmsakiyesi 2021

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