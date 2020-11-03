Aksaray fay hattı haritası! Aksaray fay hattı nereden geçiyor?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Bayraklı başta olmak üzere bir iki ilçedeki binalar yıkıldı. Yıkılan binaların enkazından çok sayıda vatandaş arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası merak edilmekte. Aksaray’da fay hattı nereden geçiyor? Aksaray’da fay hattı var mı? İzmir depremi sonrası Türkiye deprem gerçeğinin bir kez daha farkına vardı. Enkaz altında kalanlar için tüm Türkiye duada bulunurken, fay hatları da sorgulanmaya başlandı. Peki evinizin altından fay hattı geçiyor mu?

Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, Tuz Gölü fay hattı üzerinde yapılan simülasyonlarda, Aksaray’da 6 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin tespit edildiğini kaydetti. Bu depremin gerçekleşmesi durumunda Aksaray’da 594 binanın yıkılacağını, 4 bin 908 binanın ağır, 5 bin 90 binanın da orta hasar göreceğini söyleyen Türkmen, 228 kişinin de hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Aksaray fay hattı

Aksaray’ın doğrudan sırtını yasladığı Tuz Gölü Fay Zonu bölgenin en önemli tektonik yapısıdır. Niğde’nin Kemerhisar ilçesinden başlayıp, Aksaray ve Şereflikoçhisar boyunca Ankara’nın güneyine kadar yaklaşık 200 km boyunca takip edilebilen bu fay zonu oldukça önemli bir yapı olarak bölgenin depremselliği açısından önem taşımaktadır.

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