Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk 6 aylık verilerini kapsayan istatistikler açıklandı. Yeni hizmet binasında faaliyetine devam eden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 ayda 636 bin 570 hastaya sağlık hizmeti verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cengizhan Kılıçaslan, sağlık alanında en iyi sağlık hizmetini vermek odaklı çalıştıklarını belirterek, “Yeni binasında hizmet vermeye başladığından bu güne yüz binlerce hastayı ağırlayan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2019 yılı ilk 6 aylık verilerinde hizmet anlamında ciddi artış gözlendi. Bunun en büyük örneği ise yatan hasta sayısındaki artış ve il dışına yapılan sevklerde gözlenen düşüş. Her geçen gün kalite ve kapasitesini arttırarak hizmet veren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi verilerine göre cerrahi ve dahili kliniklerde genişletilen tıbbi cihazlar sayesinde il dışına bu branşlardan yapılan sevklerin önüne geçerek, sevklerin azalması sağlanırken, yatan hasta servislerinde sunulan memnuniyet odaklı hizmet anlayışı sayesinde yatan hasta sayısının geçen yıla oranla artması gözlerden kaçmadı. 2019 yılı ilk altı ayında yatan hasta sayısı geçen yıla oranla yüzde 14 arttı. Geçen yıl bu rakam 20 bin 680 iken bu yıl 23 bin 764’e yükseldi. Yatak doluluk oranı geçen yıl yüzde 59 iken, bu yıl yüzde 72’yi buldu. Tedavi süresince geçirilen yatılan gün sayısı geçen yıl 53 bin 783 iken, bu yıl 69 bin 840’a çıkarak yüzde 30 oranında arttı. Bir hastanın ortalama yatış günü 2018 yılı ilk altı ayında 2,9 gün iken bu yıl 3,17 güne yükselerek hasta memnuniyetinde gözle görülür bir artış izlendi. A Grubu ameliyat sayısı geçen yıl ilk altı ayda 442 iken bu yıl 520’ye çıktı. Tescilli yatak sayısı 503’ten 540’a çıktı. Nitelikli yatak sayısı 115 iken 376’ya yükseldi. 2018’in ilk altı ayında 5 bin 411 olan sevk sayısı, 2019’un ilk altı ayında 2 bin 152’ye kadar gerilemiş ve yüzde 60’a yakın düşüş sağlandı” dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çevre illerin de tercihi haline geldiğini ifade eden Kılıçaslan, “Tepeden tırnağa yenilenen tıbbi cihazlarla donatılan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet kalitesinin arttırıldığı Yoğun Bakım Ünitesindeki yatak sayısı 91’e yükselmiş ve cerrahi alanında 2019 yılına kadar ilimizde gerçekleştirilmeyen ameliyatlar yapılarak ilkler başarıldı” şeklinde konuştu. Kılıçaslan, “Engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun şekilde dizayn edilen, otel konforunu aratmayan, yatan hasta odalarında sunulan hizmetler de, vatandaşımız tarafından memnuniyetle karşılanmış ve hastanemizde ağırladığımız hastalarımızın sayısı gün geçtikçe artarak, ilk altı ayda 24 bine yaklaşmıştır. İl dışına bu branşlardan yapılan sevklerimizde yaşanan azalma ile görülmektedir ki Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemiz tercih edilebilir bir hale gelmiştir” diye konuştu.

Mevcut branşlardaki doktor eksikliklerinin de önüne geçerek, tüm hastalara hizmet vermek üzere Sağlık Bakanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını, eksik ve aksayan yönlerin tespiti için de vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirildiğini aktaran İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cengizhan Kılıçaslan, “Sunduğumuz sağlık hizmetlerindeki kalitenin gün geçtikçe arttırılması ve halkımıza kaliteli, nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması için tüm sağlık personelimizin vatandaşlarımızla el ele özverili bir şekilde çalışmaları sürdürdüğünü ve vatandaşlarımızın her mecrada dile getirdikleri şikayetleri de tespit ederek, çözülmesi konusunda yetkili birimlerimizin çalıştığını, sorunların yerinde değerlendirilerek bu sayede hastalarımızdan gelen şikayetlerin asgari seviyelere indirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

2021 yılında tamamlanması planlan ek binanın ihalesi içinde çevre düzenlemesi ve peyzajın da yer aldığını belirten İl Sağlık Müdürü Kılıçaslan, ek binanın tamamlanması ile toplam yatak kapasitesinin 859’a, inşaat alanının ise 136 bin metrekareye çıkacağını, çevre düzenlenmesinin de tamamlanması ile tam bir sağlık kompleksine dönüşeceğini ifade etti.