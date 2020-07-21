Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?
TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, internette “Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Futbolda heyecan devam ediyor. TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları Antalya’da oynanacak. İşte, detaylar.
Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?
TFF 3. Lig play-off yarı final maçları da 21 Temmuz Salı günü 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor, 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor, 22 Temmuz Çarşamba günü 2. Grup'ta Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, 23 Temmuz Perşembe günü 3. Grup'ta Somaspor-Muğlaspor, Pazarspor-Nevşehir Belediyespor mücadelelerine sahne olacak.
Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı saat 22.00’de A Spor’da naklen yayınlanacak.
1. Grup finali 25 Temmuz Cumartesi, 2. Grup finali 26 Temmuz Pazar, 3. Grup finali 27 Temmuz Pazartesi günleri gerçekleştirilecek.