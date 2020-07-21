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Spor

Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?

TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, internette “Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:47:00 -
Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Futbolda heyecan devam ediyor. TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları Antalya’da oynanacak. İşte, detaylar.

Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı ne zaman saat kaçta?

TFF 3. Lig play-off yarı final maçları da 21 Temmuz Salı günü 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor, 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor, 22 Temmuz Çarşamba günü 2. Grup'ta Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, 23 Temmuz Perşembe günü 3. Grup'ta Somaspor-Muğlaspor, Pazarspor-Nevşehir Belediyespor mücadelelerine sahne olacak.

Aksaray Belediyespor 1928 Bucaspor maçı saat 22.00’de A Spor’da naklen yayınlanacak.

1. Grup finali 25 Temmuz Cumartesi, 2. Grup finali 26 Temmuz Pazar, 3. Grup finali 27 Temmuz Pazartesi günleri gerçekleştirilecek.

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