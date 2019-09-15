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"Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği Emek’te

Odunpazarı Belediyesi tarafından mahallelerdeki etkinlikleri artırmak için düzenlenen "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Emek Mahallesi Baştürk Parkı’nda YKSM Müzik Topluluğunun konseri ile sona erdi.

15 Eylül 2019 Pazar 16:57
"Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği Emek’te

Odunpazarı Belediyesi tarafından mahallelerdeki etkinlikleri artırmak için düzenlenen "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Emek Mahallesi Baştürk Parkı’nda YKSM Müzik Topluluğunun konseri ile sona erdi.


Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarını unutulmaz kılan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Emek Mahallesi’nde devam etti. Amigo Orhan Halk Merkezi’nin yanındaki Baştürk Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Emek Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği mahalle sakinlerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Odunpazarı Belediyesi’nin gezici konser aracı SahneFon da alandaki yerini aldı ve YKSM Müzik Topluluğu, SahneFon’da konser verdi. Konserde çeşitli ezgileri seslendiren YKSM Müzik Topluğu, dinleyicilerden tam not aldı.


Etkinlikte konuşan Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, böyle bir etkinlik düzenlediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:57
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