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Kadın - Aile Akşam yemeğinizi erken yiyin!
Kadın - Aile

Akşam yemeğinizi erken yiyin!

Akşam yemek saatleri ülkemizde maalesef çok ileri boyutlarda..

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:55:00 -
Akşam yemeğinizi erken yiyin!

Akşam yemek saatleri ülkemizde maalesef çok ileri boyutlarda.. Neredeyse 21.00'de, 22.00'de yenilen akşam yemekleri normalleşme durumuna kadar gelmiş durumda.. Ama bu ilerleyen saatlerde yenilen akşam yemeklerinin sağlığımızı ileri boyutta bozduğu da uzmanlar tarafından dillendiriliyor...

Özellikle akşam yemeğini güneş batmadan önce yiyerek ilerleyen dakikalarda ise meyvelerle açlık hissinin bastırılması söylenmekte.. Geç saatlerde yiyilen yemek özellikle kilo sorunu ve yağlanmayı ciddi şekilde arttırdığı ve sağlık problemlerinin kronik hale dönüşmesine sebebiyet vermekte...

Geç saatlerde yiyilen yemekteki karbonhidrat oranı normal saatlerdekinden daha fazla olduğu ve en önemlisi de akşam yorulan ve eve dönen bedenler üzerinde etkisini daha da arttırdığı da bilinmekte...

Ne yapıp edip erken saatte akşam yemeğimizi yiyerek sağlıklı ve zinde bir vücut yapısına kavuşmak elimizde. Yatma yakınına yakın saatte açlığımıza dayanamayıp yiyilen abur cuburlar ise, hazımsızlığa neden olmakta. Ve uyku kalitemizin de bozularak ertesi güne daha kötü bir başlangıç yapmamıza neden olmaktadır.

Özellikle geç saatlerde yiyilen yemeklerin de mide ağrısına ve reflünün kontrol edilemez bir biçime doğru ilerlemesinin de önüne geçemeyebilirz..

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