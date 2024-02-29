Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin diye ilan etti! Küstah ABD'linin yaptığına bakın hele! ABD'de balon patladı

ABD'li Kellogg's'un CEO'su Gary Pilnick, geçtiğimiz günlerde mali durumu sıkıntılı olan ailelerin akşam yemeğinde mısır gevreği yemesini önererek büyük bir küstahlığa imza attı.

“Tahıl kategorisi her zaman uygun fiyatlı olmuştur ve tüketiciler baskı altındayken harika bir seçenektir. Bir aile için mısır gevreğinin maliyeti, diğer yemeklere göre çok daha uygun olacaktır.”

Ancak CEO Gary Pilnick'in bu önerisi sosyal medyada birçok insanı kızdırdı.

Yorumlarda, “Bu aptal yılda 4 milyon dolar kazanıyor. Çocuklarını akşam yemeğinde mısır gevreğiyle mi beslediğini sanıyorsunuz?”, “Onun yerine zenginleri yiyin” gibi ifadeler öne çıktı.

Birçok kullanıcı Gary Pilnick'in sözlerini ayrıca devrim öncesi Fransa’nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözlerine benzetti.

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