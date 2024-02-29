  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB REZALETİ! Nedir bu İstanbulluların 5 yıllık toplu ulaşım çilesi! 50 günde 185 bin şikayet! AK Parti tarafından başlatılan projeler bile sonlandırıldı!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alıyor! kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Murat Kurum müjdeyi verdi! Gençler havaya uçacak

Devler Ligi’ne işte böyle çıkıldı! Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı

Milli Muharip Uçak Kaan'ı F-35 ile kıyaslayanlara kötü haber! Ünlü dergi bombayı bıraktı

Yeni “Fatih” dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...

ABD'den Türkiye'ye F-16 mektubu

Türkiye'ye ait SİHA'lar havalandı! Sınır ötesinde müthiş operasyon

CHP’li fondaş medyada isyan bayrağı! “İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda”
Dünya Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin diye ilan etti! Küstah ABD'linin yaptığına bakın hele! ABD'de balon patladı
Dünya

Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin diye ilan etti! Küstah ABD'linin yaptığına bakın hele! ABD'de balon patladı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 17:53:00 - 2024-02-29 17:57:38
Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin diye ilan etti! Küstah ABD'linin yaptığına bakın hele! ABD'de balon patladı

Kellogg’s CEO’su multimilyoner Gary Pilnick'in yoksul ailelere akşam yemeğinde de mısır gevreği yemeyi tavsiye etmesi sosyal medyada öfkeye neden oldu.

ABD'li Kellogg's'un CEO'su Gary Pilnick, geçtiğimiz günlerde mali durumu sıkıntılı olan ailelerin akşam yemeğinde mısır gevreği yemesini önererek büyük bir küstahlığa imza attı.

“Tahıl kategorisi her zaman uygun fiyatlı olmuştur ve tüketiciler baskı altındayken harika bir seçenektir. Bir aile için mısır gevreğinin maliyeti, diğer yemeklere göre çok daha uygun olacaktır.”

Ancak CEO Gary Pilnick'in bu önerisi sosyal medyada birçok insanı kızdırdı.

Yorumlarda, “Bu aptal yılda 4 milyon dolar kazanıyor. Çocuklarını akşam yemeğinde mısır gevreğiyle mi beslediğini sanıyorsunuz?”, “Onun yerine zenginleri yiyin” gibi ifadeler öne çıktı.

Birçok kullanıcı Gary Pilnick'in sözlerini ayrıca devrim öncesi Fransa’nın son kraliçesi olan Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözlerine benzetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23