Akşam öyle sabah böyle! Mülteciler solcuların ayarlarını bozdu

Hükümeti Suriyelileri ülkeye almakla suçlayıp mülteciler üzerinden provokasyon yürüten solak kesim şimdi de suça karışan mültecilerin sınır dışı edilmesinin insanlığa aykırı olduğunu savunuyor.

Suriyelilerin hepsini sınır dışı edeceklerini seçim vaadi olarak veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çıkan solak Birgün gazetesi yayımladığı son haberinde ise mültecilerin sınır dışı edilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

“Sınır dışı kararları insanlığa aykırı” başlıklı söz konusu haberde “Suriyeliler muz yeme ve kavga etmek gibi sudan sebeplerle sınır dışı edilmeye başlandı. Uzmanlar keyfi bir şekilde alınan sınır dışı kararlarının hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti” ifadelerine yer verildi.

Suriyelileri Türkiye’den göndereceğini söyleyenlerle kolkola yürüyen Birgün’ün Türkiye'de karışıklık çıkartanın sınırdışı edilmesini bile hukukdışı bulması “Mülteciler solcuların ayarlarını bozdu” yorumlarına neden oldu.