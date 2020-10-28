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İSLAM Akşam kaçta oluyor? İstanbul için ezan vakti? İstanbul yatsı namazı saati kaçta?
İSLAM

Akşam kaçta oluyor? İstanbul için ezan vakti? İstanbul yatsı namazı saati kaçta?

Akşam ezanı kaçta? İstanbul akşam ezanı saat kaçta? İstanbul için ezan vakti? Vakit namazlarının yanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın doğum günü olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar kandilin bereketinden yararlanmak için oruç tutmakta. Oruç tutanlar İstanbul için akşam ezan vaktini merak ediyor. Peki İstanbul’da akşam kaçta oluyor? İstanbul için akşam ezan saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:03:00 -
Akşam kaçta oluyor? İstanbul için ezan vakti? İstanbul yatsı namazı saati kaçta?

Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namazla Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Allah’ın (C. C) huzuruna varırız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Namaz kılan Allah dostları Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. 28 Ekim Çarşamba alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler sonuncusu, Allah’ın Habibi, kainatın yatarılışının sebebi olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğumumun sene-i devriyesi olan Rebiul Evvel ayının 12. günüdür. Mevlid Kandili dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saati kaçta okunuyor? Sorusunu sormakta. 

Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul’da akşam namazı kaçta kılınıyor? İstanbul yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. Akşam namazı nasıl kılınır kaç rekat bilgisine Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfasından da öğrenebilirsiniz.

İstanbul namaz vakitleri

İstanbul akşam ezanı saati 18:12,

İstanbul yatsı namazı vakti 19:33’tür.

Diyanet namaz vakitleri için tıklayın

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