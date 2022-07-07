Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 8 Temmuz Arefe günü (İstanbul, Ankara, İzmir) diyanet iftar saati ne?

Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar "Arefe günü iftar saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden haftalık namaz vakitlerini paylaşıyor. 8 Temmuz Arefe günü İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa iftar saati...

Akşam ezanı saat kaçta?

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Akşam ezanının kaçta okunacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz’da İstanbul’da akşam ezanı saati 20:46 olacak. Ankara’da ise akşam ezanı 20:27’de okunacak.

İstanbul Akşam ezanı kaçta?

7 Temmuz’da İstanbul’da akşam ezanı saati 20:46 olacak. 8 Temmuz’da ise yine iftar saati 20:46 olacak.

Ankara akşam ezan saati

7 Temmuz’da Ankara’da akşam ezanı saati 20:27 olacak. 8 Temmuz’da ise yine iftar saati 20:27 olacak.

İzmir akşam ezan vakti

İzmir’de akşam ezanı saati 20:45 olacak. 8 Temmuz’da ise yine 20:45 olacak. Diyanet il il ezan vakitleri için tıklayın

Arefe günü oruç tutmanın fazileti

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler:

“Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40)