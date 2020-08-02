Akşam ezanı kaçta okunuyor! Ezan kaçta okunuyor! 2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon namaz vakitleri

Müslümanlar gün içinde iş yoğunluğundan dolayı sık sık namaz vakitlerini araştırıyor. Özellikle namazlarını kılmak için sık sık internetten namaz vakitlerine bakan müslümanlar ibadetlerini zamanında yapmak istiyor.

İslam'ın şartları arasında yer alan namaz kılmak her müslümanın yapması gereken bir farz ibadetir. Namaz kılmaktan sorumlu olan müslümanlar namazlarını kaçırmamak için gün içinde sık sık namaz saatlerini araştırıyor.

Namazın şartları nelerdir?

Namazın şartları, yani namaza başlamadan önceki farzlar beş tanedir:

1. Hadesten, yani hükmî pislikten temizlik.

2.Necasetten, yani hakiki pislikten temizlik.

3.Avret sayılan bölgeleri örtmek.

4.Namazı Kıbleye dönerek kılmak.

5.Her namazı kendi vaktinde kılmak.

Namazın rükünleri, yani namaza başladıktan sonraki farzlar yedi tanedir:

1. Niyet, yani kıldığı namazın hangi namaz olduğunu bilmek.

2. Başlangıç tekbiri.

3. Farz namazları ayakta kılmak.

4. Namazda Kur’ân dan mutlaka bir parça okumak.

5. Rukû’, yani ayakta iken belden eğilmek.

6. Secde, yani alnını yere değdirmek.

7. Son oturuşta "Tahiyyât" okuyacak kadar durmak.

2 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon namaz vakitleri