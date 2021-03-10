  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Akşam ezanı kaçta? Akam ezanı saat kaçta okunacak?
İSLAM

Akşam ezanı kaçta? Akam ezanı saat kaçta okunacak?

Akşam ezanı saati güncel | 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. 10 Mart Çarşamba ise Miraç kandili idrak ediliyor. Bu mübarek günü oruçlu geçirenler ise akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İl il ezan vakti | İstanbul akşam ezanı | Ankara akşam ezanı

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:11:00 -
Akşam ezanı kaçta? Akam ezanı saat kaçta okunacak?

 Akşam ezanı vakti | 13 Şubat 2021’de üç aylar başladı. Üç aylarda oruç tutanlar sık sık akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İstanbul akşam ezanı vakti.

Akşam ezanı kaçta? Akam ezanı saat kaçta okunacak?

İstanbul               19.12

Ankara                 18:57

İzmir                     19.20

Antalya                19.07

Bursa                  19.12

Zonguldak          19.00

Samsun               18.42

Trabzon               18.29

Artvin                   18.20

Konya                   18.59

Eskişehir              19.06

Sivas                    18.40

Erzurum              18.23

Kars                     18.15

Mardin                 18.26

Adana                  18.48

Mersin                 18.51

İL İL AKŞAM EZANI VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hac var mı bu sene
Hac var mı bu sene

İSLAM

Hac var mı bu sene

Miraç kandilinde neler yapılır?
Miraç kandilinde neler yapılır?

İSLAM

Miraç kandilinde neler yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu ve...
Siyaset

AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu ve...

AK Parti, vatandaşların sosyal medyada siyasette yaşanan tartışmaları ve siyaseti ne kadar takip ettiğini ölçen anket MYK toplantısında Cumh..
Suudi Arabistan savaş uçakları bomba yağdırdı
Dünya

Suudi Arabistan savaş uçakları bomba yağdırdı

Geçtiğimiz günlerde İran destekli husiler Suudi Arabistan’ın güney bölgelerine patlayıcı yüklü İHA’lar ve balistik füzelerle saldırdı. Bunun..
Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...
Dünya

Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, S-400 meselesinde Türkiye'ye endişelerini ilettiğin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay