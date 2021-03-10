Akşam ezanı kaçta? Akam ezanı saat kaçta okunacak?
Akşam ezanı saati güncel | 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başladı. 10 Mart Çarşamba ise Miraç kandili idrak ediliyor. Bu mübarek günü oruçlu geçirenler ise akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İl il ezan vakti | İstanbul akşam ezanı | Ankara akşam ezanı
Akşam ezanı vakti | 13 Şubat 2021’de üç aylar başladı. Üç aylarda oruç tutanlar sık sık akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İstanbul akşam ezanı vakti.
Akşam ezanı kaçta? Akam ezanı saat kaçta okunacak?
İstanbul 19.12
Ankara 18:57
İzmir 19.20
Antalya 19.07
Bursa 19.12
Zonguldak 19.00
Samsun 18.42
Trabzon 18.29
Artvin 18.20
Konya 18.59
Eskişehir 19.06
Sivas 18.40
Erzurum 18.23
Kars 18.15
Mardin 18.26
Adana 18.48
Mersin 18.51
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