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İSLAM Akşam ezanı
İSLAM

Akşam ezanı

Akşam ezanı İstanbul | Akşam ezanı saatini merak edenler ezan vakitlerini nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. İstanbul ezan vakitleri | Diyanet illere göre ezan vakitleri | Ankara akşam ezanı kaçta okunuyor? | Akşam ezanı kaç rekat?

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:49:00 - 2020-09-23 14:49:33

Namaz kılacak olanlar, akşam ezanını bekleyenler yaşadıkları illerde ezanın kaçta okunacağını araştırıyor. Peki, akşam ezanı saati nereden öğrenilir?

Ezan vakitleri

Ezan vakitlerini araştıranlar en doğru bilgiye nereden nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Ezan vakitlerini internet sitemizin anasayfasından takip edebilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri’nin internet sitesinden de namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz.

Diyanet ezan vakitleri

İl il namaz vakitleri | Pek çok kişi gün içerisinde sık sık akşam namazı saatini araştırıyor. Diyanet internet sitesinden ve diyanet uygulamalarından namaz vakitlerini il ve ilçelere göre öğrenebilirsiniz.

İL İL EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet ezan vakti uygulama

Ezan vakitlerini telefonlarından internet olmadan öğrenip öğrenemeyeceklerini merak ediyor. Telefonunuza indireceğiniz uygulamamalarla namaz vakitlerini internetsiz olarak görebilirsiniz. Ancak bu uygulamalar zaman zaman güncellenmeliler. Güncellemelerle namaz vakitleri listesi yenilenir. Böylelikle çevrimdışı olarak vakitleri öğrenebilirsiniz. Namaz uygulamaları Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.

Akşam namazı nasıl kılınır? | Akşam namazı kaç rekat?

Pek çok kişi akşman namazının kaç rekat olduğunu, nasıl kılınacağını araştırıyor. Akşam namazı 5 rekattır. Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olarak kılınır.

 

 

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