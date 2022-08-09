Akşam evde Nuray annesinden terlik yemekten korkan Ahmet Hakan!

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Habertürk yazarı Oray Eğin, Henry Barkey-Aslı Aydıntaşbaş görüşmesini kaleme aldı.

"Ben Barkey’i hiç görmedim, gıyaben tanıyorum." diyen Eğin, FETÖ'cülerin hedefi haline geldiklerini öne sürerek, "Yıllar önce her Cuma öğleden sonraları birkaç gazeteci Hıncal Uluç’u onurlandırmak için bir lokantada buluşur geyik muhabbeti yapardık. FETÖ’cüler ciddi tek bir konunun konuşulmadığı bu yemeklerden 'darbe senaryosu' çıkarmak için çok uğraştılar, çok sipariş yazı yazdırdılar. O zamanlar herkesi Ergenekon’a bağlıyorlardı. Sonradan OdaTV soruşturmasında 'İkinci iddianame geliyor' yalanını yayarken bu yemekleri de katmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

"O sıralar bir dergi de mekana casus yollayıp konuşmalarımızı dinlemişti, baştan sona boş muhabbet olduğunu görüp hayal kırıklığına uğramıştı." iddiasını öne süren Eğin, "Ama Barkey ta ABD’den hiç tanımadığı insanların buluşmaları hakkında FETÖ’cülerin yalanına inanmış, hatta Nuray Mert’i uyarmıştı." dedi.

'Akşam evde Nuray annesinden terliği yemekten korkan Ahmet Hakan'

Ahmet Hakan'ın, Nuray Mert'ten çekinerek o buluşmalara daha sonra katılmadığını belirten, şöyle devam etti:

Nuray Mert de bana "Henri Barkey bile beni aradı, bu yemekler başka bir yere gidiyor" deyip bitirmeyi önermişti. Akşam evde Nuray annesinden terliği yemekten korkan Ahmet Hakan da bu yüzden yemekleri kırmaya başladı, bir süre sonra bu öğlen yemekleri hakkında çok fazla yalan dolan dolaşmaya başladığı içi hepimizin de hevesi kaçtı.