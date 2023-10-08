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Dünya 'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı
Dünya

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 16:25:00 - 2023-10-08 16:28:28

İşgalci İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatan Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları, yayınladıkları video ile yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının siyonist İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.

 

Operasyonda birçok İsrail askerleri esir alındı, ABD başta olmak üzere 'büyük güçler' tarafından fonlanan İsrail'e ait tanklar ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İsrail, 75 yıllık tarihinde Filistin tarafından ilk kez bu kadar geniş çaplı bir operasyonla karşı karşıya kalırken, Kassam Tugayları yeni yayınladıkları video ile siyonistlere gözdağı verdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları, Aksa Tufanı operasyonunda kullanılan, yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı.

 Kassam Tugayları'ndan açıklama

Öte yandan Gazze sınırına yoğun saldırılar düzenleyen işgalci siyonistlere karşılık veren Kassam Tugayları yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mordechai, Kfar Azza, Be'eri Whitted ve Kissufim'in de bulunduğu işgal altındaki topraklarımız içindeki çeşitli savaş alanlarında hâlâ şiddetli çatışmalara katılıyor. Topçu müfrezeleri ve tahrikli el bombaları savaşçıları roketlerle destekliyor. Allah'ın izniyle bu gece ve bugün şafak vakti, mücahitlerimizi kuvvet ve teçhizatla takviye etmek için işgal altındaki topraklarımızda Sufa da dahil olmak üzere Refah ekseninde kibbutzim, Holeit ve Yated gibi birçok yere sızma operasyonları gerçekleştirdik."

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