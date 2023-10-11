"Aksa Tufanı" 5'nci gününde işgalcilerin ölü sayısı 1200'ü aştı

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun 5'nci gününe girildi.

Direnişçilerin işgal hedeflerine yönelik füze saldırıları devam ederken, işgalci siyonistlerden öldürülenlerin sayısının 1200'e, yaralı sayısının ise 2900'e çıktığı bildirildi.

Ancak işgal rejiminin özellikle askeri kayıplarının önemli bir kısmını gizlemesi ve askeri kayıplarıyla ilgili bilgilerin izinsiz yayınlanamaması sebebiyle gerçek kayıplarının bunun da üstünde olacağı tahmin ediliyor.

İşgal rejimi, Askalan kentinde oturanlardan zaruret olmadığı sürece sığınaklarından veya evlerinden çıkmamalarını istedi.

Kassam Tugayları, işgal rejiminin sivillere yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda kendilerinin de bütün ahalisini göçe zorlayıncaya kadar Askalan'ı vurmaya devam edeceklerini, ardından başka bir şehri hedef alacaklarını bildirmişlerdi. Kassam Tugayları dün akşam 17.00'ye kadar Askalan'da ilhak eden Yahudi yerleşimcilerin kenti terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

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Vaktin dolmasının ardından Kassam Tugayları, Askalan kentini yoğun füzlerle vurmaya başlamıştı. Diğer yandan Kassam Tugayları, işgal rejiminin Gazze'de sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık Tel Aviv, Hertzilya, Bi'ru's-Seba' şehirlerine ve Ben Gurion Havaalanı'na yönelik füze saldırıları gerçekleştirmişti.

İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik ve sürekli sivil savunmasız insanları hedef alan saldırıları da kesintisiz bir şekilde sürüyor. İşgalci ayrıca Gazze'ye yönelik ablukasını iyice katılaştırarak buradaki insanları aç ve susuz bırakmak suretiyle topluca cezalandırıyor. (İLKHA)