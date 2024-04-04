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Ekonomi Aksa Şarj'ın tüm istasyonlarına YEK-G belgesi verildi
Ekonomi

Aksa Şarj'ın tüm istasyonlarına YEK-G belgesi verildi

Yeniakit Publisher
2024-04-04 11:04:00 -
Aksa Şarj'ın tüm istasyonlarına YEK-G belgesi verildi

Aksa Şarj, Türkiye genelindeki tüm şarj istasyonları için YEK-G belgesi aldığını duyurdu.

Çevreci ve doğa dostu vizyonu ile müşterilerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil enerjiyi tedarik etmeyi amaçlayan Aksa Şarj, Türkiye genelindeki 200'den fazla şarj soketi için YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi) belgesi aldı.

Yönetmeliğe göre, kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair ispat niteliği taşıyan YEK-G belgesini alan şarj istasyonları, "Yeşil Şarj İstasyonu" olarak belirleniyor. Tüm istasyonları için Yeşil Şarj İstasyonu ibaresi alan Aksa Şarj, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir elektrik kullanımında sektöre öncülük ediyor.

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması için karayolları üzerindeki yatırım ve sektör iş birliklerine hızla devam eden Aksa Şarj, Türkiye'deki elektrikli araç yayılımına paralel olarak kullanım alanlarını da genişletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, temiz enerji tedarikinde tüm süreçleri belgeleyen YEK-G sisteminin önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de kurulu şarj soket sayısı bazında lisanslı 177 firma arasında en büyük ilk 10 firma arasında yer alıyoruz. 2024 sonunda toplamda 1000 adet kurulu şarj soketine ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizin 2050 sıfır karbon hedefine ulaşması için temiz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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