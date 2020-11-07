Aksa Enerji’den 9 ayda 448 milyon lira net kâr
Aksa Enerji, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 448 milyon liraya taşıdı.
Şirketin bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 1,1 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 21 oldu. Aksa Enerji’nin cirosu da 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 5,3 milyar liraya yükseldi. Böylece, şirket yıl başında açıkladığı ciro hedefine üçüncü çeyrek sonunda ulaşmış oldu.
Öte yandan, şirket, ocak-eylül döneminde konsolide net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 448 milyon liraya taşıdı.