Aksa Enerji’den 9 ayda 448 milyon lira net kâr

Şirketin bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 1,1 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 21 oldu. Aksa Enerji’nin cirosu da 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 5,3 milyar liraya yükseldi. Böylece, şirket yıl başında açıkladığı ciro hedefine üçüncü çeyrek sonunda ulaşmış oldu.



Öte yandan, şirket, ocak-eylül döneminde konsolide net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 448 milyon liraya taşıdı.