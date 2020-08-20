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Ekonomi Aksa Elektrik "Sesli Yanıt Sistemi" projesini hizmete sundu
Ekonomi

Aksa Elektrik "Sesli Yanıt Sistemi" projesini hizmete sundu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:27:13 -
Aksa Elektrik "Sesli Yanıt Sistemi" projesini hizmete sundu

ANKARA (AA) - Aksa Elektrik, yeni dijital hizmeti "Sesli Yanıt Sistemi"ni abonelerinin kullanımına sundu.

Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hizmet verdiği bölgelerde abonelerinin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla geliştirdiği dijital projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Aksa Elektrik'in hizmet verdiği Çoruh ve Fırat bölgelerinde "Sesli Yanıt Sistemi" projesiyle 444 9 186 numaralı çağrı merkezini arayan aboneler ödeme işlemlerini kolay ve güvenli şekilde tuşlama yöntemiyle yapabilecek.

Şirket, abonelerine sahip oldukları tüm bankaların kredi kartlarıyla 2-12 taksitle çağrı merkezi üzerinden ödeme yapma imkanı sunuyor.







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