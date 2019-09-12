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Aksa Camisi Tanzanya’da ibadete açıldı

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde yaklaşık bir yıl önce temeli atılan Aksa Camisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Aksa Camisi Tanzanya’da ibadete açıldı

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde yaklaşık bir yıl önce temeli atılan Aksa Camisi’nin açılışı gerçekleştirildi.


Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde temeli atılan Aksa Camisi bölge halkının katılımıyla birlikte dualarla ibadete açıldı. Yaşanan imkansızlıklar nedeniyle dini vecibelerini toplu olarak yerine getirmede sıkıntı yaşayan insanlar için Afrika’nın birçok bölgesinde camiler inşa edilerek bölge halkına destek olunuyor. Sadakataşı Derneği tarafından 130 metrekarelik inşa edilen, 200 kişinin aynı anda ibadetini gerçekleştirebileceği Aksa Camisi’nde aydınlatma sistemi güneş enerjisi ile yapılan panelden sağlanacak. Camiye yakın bölgede bulunan Maarif Vakfı tarafından eğitim faaliyetleri sürdürülen, 15 Temmuz Şehitler Külliyesi’nde 120 öğrenci eğitim görüyor.


Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, "Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescitler inşa ediyoruz. Son olarak Zanzibar’da Aksa Camisi’ni ibadete açtık. Caminin açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:35
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