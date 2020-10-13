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Ekonomi Aksa Akrilik'e Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi
Ekonomi

Aksa Akrilik'e Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş: - "Zorunlu olmadıkça fabrikamıza dışarıdan ziyaretçi almıyoruz. Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tüm tedbirlerimizin güvenilirliği tescillendi"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:30:28 -
Aksa Akrilik'e Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi

İSTANBUL (AA) - Aksa Akrilik, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının katıldığı denetimler sonucu Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana sağlık önlemlerini eksiksizce uygulayan şirket, TSE'den tam not aldı.

Şirket, TSE uzmanlarının katıldığı denetimin ardından Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Belge, koronavirüs salgınına karşı iş yerlerinde alınması gereken önlemleri ortaya koyması açısından kritik öneme sahip.

Şirketin çalışma alanları, yemekhaneler, dinlenme noktaları ve servislerinde yapılan düzenlemeler, TSE'nin belirlediği önleme ve kontrol prosedürleri için örnek uygulama olarak görüldü.


- "Fabrikada üst düzey önlemler devam ediyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, üretim devam ederken, alınan üst düzey önlemlere bağlı kalınmaya devam edildiğini belirtti.

Salgın hakkında çalışanlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Pandeminin başladığı ilk günden bu yana hayata geçirdiğimiz üst düzey tedbirleri harfiyen uyguluyoruz. Fabrikamızda düzenli olarak dezenfeksiyon yapılırken, girişlerde ateş ölçümü yapılıyor ve tüm çalışma alanlarımızda maske kullanımı zorunlu tutuluyor. Toplu vakit geçirilen yerlerde, servislerde ve yemekhanelerde sosyal mesafeyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Bugüne kadar tüm Aksa çalışanlarına yönelik iki kez antikor testi uygulaması gerçekleştirdik. Zorunlu olmadıkça fabrikamıza dışarıdan ziyaretçi de almıyoruz. Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tüm bu tedbirlerimizin güvenilirliği tescillendi."

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