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Eğitim AKS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? AKS sınavının giriş şartları nelerdir?
Eğitim

AKS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? AKS sınavının giriş şartları nelerdir?

AKS ya da Aday Kaldırma Sınavı başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavının tarihi sonunda belli oldu. Peki, AKS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? AKS sınavının giriş şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:42:00 -
AKS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? AKS sınavının giriş şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yapılan duyuruda 2021 yılının AKS sınav başvurusunun ne zaman başlayacağının duyurusu yapıldı. MEB tarafından yapılan Aday Kaldırma Sınavının başvuru tarihi ve başvuru ücreti merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

AKS sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

AKS sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'da gerçekleştirilecek. AKS sınav başvuru ücreti 140 TL olup başvuru ücretini yatırmak isteyen adayların 15 Mart-23 Mart tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasına sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
AKS sınavının giriş şartları nelerdir?
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,
b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,
c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekiyor.

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