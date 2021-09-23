Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 ve 2021’de pek çok sınav ertelenmiş, alınan tedbirler ve vaka sayılarındaki düşüşe göre yeniden planlanmıştı. Salgın sebebiyle ertelenen sınavlardan biri de Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS oldu… Peki, AKS sonucu ne zaman açıklanır?

AKS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir.

AKS 2021 sonuçları açıklandı mı? AKS sonucu sorgulama ekranı

Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021’de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamada AKS sonuçlarının sınavdan 15 gün sonra açıklanacağı belirtiliyor. Bu sebeple sınava girenler sonuçlardaki son durumu merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2021 AKS sonuçlarını açıklamadı. Sonuçlar açıklandığında haberlerimde yer vereceğiz. Ancak sonuçların en geç 25 Eylül'de açıklanması bekleniyor.