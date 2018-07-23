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Akrebin soktuğu 11 aylık bebek kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu 11 aylık bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
Akrebin soktuğu 11 aylık bebek kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu 11 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Türkoğlu ilçesine bağlı Yolderesi Mahallesi'nde yaşayan Sibel ve Ahmet Başyiğit çifti, odada yatan bebekleri Ayşenur Başyiğit'in bağırması üzerine yanına gitti.

Bebeğin yattığı yerin çevresinde akrep gören aile, küçük kızı kendi imkanlarıyla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
  1. Kahramanmaraş
  2. Akrep
  3. akrebin soktuğu bebek öldü

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