Her geçen gün artan ve çocukların büyük korkusu haline gelen 'akran zorbalığı' Meclis gündeminde. Akran zorbalığını incelemek için bir komisyon kurulması planlanıyor. Bu komisyonun kurulmasıyla birlikte çocuklar için bir yol haritası belirlenmesi hedefleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çocuklar arasında hızla artan ve büyük bir endişe kaynağı olan "akran zorbalığını" incelemek için bir komisyon kuruyor. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, her üç öğrenciden biri akran zorbalığına maruz kalıyor.

PISA OECD Ülke Özetleri Raporu'na göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 26'sı "Okulda kendimi dışlanmış hissediyorum" diyor. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 31'i okullarında aidiyet duygusu hissetmiyor. Aynı rapor, zorbalığa uğrayan öğrenci oranının son beş yılda yaklaşık yüzde 2 arttığını gösteriyor.

TÜİK'in Türkiye Çocuk Araştırması'na göre ise, 6-17 yaş arası çocukların yüzde 13,8'i diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğruyor.

TBMM'ye "akran zorbalığı" ile ilgili yapılan şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Meclis Dilekçe Komisyonu, konuyu tüm yönleriyle araştırmak amacıyla bu hafta "Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu" kuracak.

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Alanında otorite olan uzman bilim adamları, akademisyenler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devlet birimlerinin de çağrılacağı bu alt komisyonda, "akran zorbalığının" engellenmesine yönelik çözüm yolları aranacak ve hazırlanacak raporla geleceğe dönük bir yol haritası oluşturulacak.