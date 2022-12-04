Akran zorbalığı estetik talebini artırdı!

Yeni Akit Ankara

Son dönemde sosyal medyanın dayattığı filtre güzelliği, ergen bireyler üzerinde estetik baskısı yaratırken diğer yandan bu baskıların getirdiği tek tip güzellik anlayışı, akran zorbalığına da neden oluyor. Çocukların ergen yaşlarda birbirlerine karşı acımasız davranabildiklerini ifade eden Op. Dr. Güray Yeşiladalı, “Ergenlik dönemi ve daha erken evrede ailelere büyük bir görev düşüyor. Özellikle ergenler tehdit altındalar, 14-15 yaşlarında bir talep patlaması var. Bu talep hem biz doktorları hem de aileleri daha fazla özen göstermeye, dikkatli olmaya mecbur bırakacak seviyede” dedi.

“Akran zorbalığı, çocuğun içe kapanmasına neden oluyor”

Estetik işlemlerde talep yaşının düştüğünü belirten Op. Dr. Güray Yeşiladalı, “Talepler 14-15 yaşlara kadar indi. Estetik işlem talepleri ve estetik cerrahi uygulamaları aslında çok geniş bir perspektifte yer alıyor ve biz çok daha küçük yaşlarda da mesela 5-6 yaşlarında da estetik uygulamalar yapıyoruz. Örneğin bir kepçe kulak estetiği çocuk ve ailesi için zaruri olabiliyor. Çünkü biliyoruz ki çocuklar bu yaşlarda birbirlerine karşı acımasız olabiliyorlar özellikle de okul çağındaki çocuklar birbirlerine karşı hoyratça, zorlayıcı şekilde davranabiliyorlar. Bu da baskıya maruz kalan çocukta kırılganlık ve içe kapanma yaratıyor. Yaşanan psikolojik travmalar hayat boyu devam edebiliyor. Bu nedenle çocuklarda kulak gelişiminin büyük bir kısmı okul çağının hemen öncesinde tamamlandığı için kepçe kulak operasyonları ile çocuktaki psikolojik rahatlamayı da sağlayabiliyoruz. Çocuklarının psikolojisinin etkilenmemesi adına bu işlemler özellikle ebeveynlerin de talebi olabiliyor. Çünkü ebeveynler de biliyor ki kepçe kulak gibi durumlar akran baskısı sonucu çocukta ruhsal sorunlara yol açabilir. Bu sebeple de önlem almak istiyorlar haklı olarak” diye konuştu.

“Çocuktan gelen talebin nedenini sorgulamak gerek”

Çocuklukta talep edilen estetiklerde esas dikkat edilmesi gereken noktanın “zaruri bir estetik mi” yoksa “psikolojik bir talep mi” olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini söyleyen Güray Yeşiladalı, “Kepçe kulak gibi zaruri durumların çocuğun psikolojisi açısından düzeltilmesi gerektiğinden yanayız ama fiziksel herhangi bir sorun olmadan sadece sosyal medyanın etkisiyle başka birine dönüşme arzusu, kendi kimliğinden vazgeçme ve başka bir kimliğe bürünme duygusuyla talep edilen estetik işlemlerde uygulama yapma değil çocuktaki bu talebin nedenini öğrenme taraftarıyız. Ailelere burada büyük görev düşüyor” dedi.