Akran zorbalığı araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

Yeni Akit Ankara

Cartoon Network, akran zorbalığına dikkat çekmek için başlattığı Zorba Olma Kanka Ol projesinin kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaları ile sadece çocukları değil, ebeveynlere ve eğitimcilere de ulaşmayı amaçlayan Cartoon Network; Türkiye’de akran zorbalığı ile ilgili algıyı da ölçümlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 6-12 yaş aralığındaki çocuğu olan 1014 ebeveynle akran zorbalığı konusunu derinlemesine inceleyen Cartoon Network araştırma sonuçlarını açıkladı. Covid-19 salgını süresinde araştırmaya katılan her 2 kişiden biri siber zorbalığın arttığını söyledi. Ebeveynlere göre okulda en sık görülen zorbalık türleri; sözlü, psikolojik ve siber zorbalık olarak sıralandı.

İşte akran zorbalığına ilişkin ortaya çıkan bulgular

Türkiye’de akran zorbalığına yönelik gerçekleştirilen araştırmanın öne çıkan diğer önemli bulguları ise şu şekilde:

Ebeveynlerin sadece üçte biri çocukların akran zorbalığına uğramadığını belirtiyor.

Katılımcılara göre zorbalığına uğrayan çocuklarda uzun vadede ‘aşırı saldırganlık” gözlemleniyor.

Çocukların zorbalık yapma nedenleri incelendiğinde ise Türkiye'de “güven eksikliği/güvensizlik” ve “kendi ebeveynlerinin davranışlarını taklit etme” eğilimi ön plana çıkıyor. Bununla birlikte veliler arkadaş baskısı ve ön yargının en büyük zorbalık tetikleyicisi olduğunu ifade ediyor.

Ebeveynler zorbalığı bildirme konusunda en büyük endişelerinin, kendilerinin duruma dahil olduktan sonra zorbalığın artması yani ‘misilleme korkusu’ olduğunu söylüyor.

Aileler zorbalığın en çok okullarda yaşandığını ve okul dışında da bu davranışlara devam edildiğini ifade ediyor.

Her yüz ebeveynden 40’ı zorbalığın önüne geçme konusunda okullarına güvenirken, 53’ü ise bu alanda önlem alındığını düşünüyor.

Çocukların zorbalığa uğrama nedenlerinin başında arkadaş baskısı ve ön yargı geliyor.

Çocuklar zorbalığa uğradıklarında ‘utanmış hissediyor’ bu yüzden de ebeveynleri ve öğretmenleri ile bu durumu paylaşmadıklarını söylüyor.

Aileler, çocuklarının zorbalığa uğraması durumunda sorunu kendilerinin halletmesi için destekte bulunmayı seçtiklerini söylerken konu siber zorbalığa geldiğinde tercihlerini kolluk kuvvetlerine başvurmaktan yana kullanacaklarını belirtiyorlar.

Aileler akran zorbalığının özgüven eksikliğini takiben depresyon ve anksiyeteye sebep olduğunu düşünüyor. Ayrıca ebeveynler akran zorbalığının en uzun vadeli etkisini 'aşırı saldırganlığa yol açması’ olarak ifade ediyor.

Ebeveynler akran zorbalığı önlemede ‘ebeveyn iletişimi’nin en önemli adım olduğunu dile getirirken sosyal medyada farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların, çocukların daha az şiddet içerikli video oyunlar oynamasının ve okullarda çocukların kolayca iletişim kurabileceği danışmanların olmasının etkili olacağına inanıyor.

Akran zorbalığı gün geçtikçe artıyor

Zorba Olma Kanka Ol projesiyle çocukların hayatına tüm mecralardan dokunarak farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Warner Bros. Discovery Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Kıbrıs Çocuk Kanalları Programlar ve Yayın Direktörü Zümrüt Pakoy; “Zorbalık dünya çapında çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına baktığımızda ise Türkiye’de bu sorunun yükselişte olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. Cartoon Network olarak bu durumun önüne geçmek için uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklara; TV kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan, öğretmenler, psikologlar, sevdikleri çizgi film karakterleri, başarılı sporcular, sosyal medya içerikleri, en önemlisi ebeveynleri ve öğretmenleri aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Çocukları akran zorbalığı konusunda konuşmaya, yaşadıklarını paylaşmaya davet ediyor ve sorunları çözmek için yanlarında yer almaya odaklanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.