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Yerel Akrabasını tüfekle öldürdü
Yerel

Akrabasını tüfekle öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:55:00 -
Akrabasını tüfekle öldürdü

Malatya'da bir kişi tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdü.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

C.G. (60) ile akrabası Çetin G. arasında Pazarcık Mahallesi Köribo mevkiinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.G'nin av tüfeğiyle ateş açtığı Çetin G. öldü.

Zanlı C.G. ise gözaltına alındı.

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