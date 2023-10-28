Akrabasını tüfekle öldürdü
Malatya'da bir kişi tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdü.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
C.G. (60) ile akrabası Çetin G. arasında Pazarcık Mahallesi Köribo mevkiinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda C.G'nin av tüfeğiyle ateş açtığı Çetin G. öldü.
Zanlı C.G. ise gözaltına alındı.
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