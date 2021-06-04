  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Onlarca insan can verdi! Patlamanın nedin 2 ay içinde belli olacak
Feci kazada 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı
11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulacak
Bağdat’taki patlamanın nedeni belli oldu
Gündem Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi
Gündem

Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 03:58:00 -
Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Kamışlı Mahallesi'nde aralarında daha önce de husumet bulunan akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ş; amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Ş'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Saffet ve eşi Nuran Ş.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Ağır yaralanan Saffet-Nuran Ş çiftinin çocukları olan Gökhan Ş. ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Saldırgan Y.Ş'nin gözaltına alındığı ve yaralı olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olayın geçmişi

Salih ve Saffet Ş. kardeşler arasında 5 Mayıs'ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Salih Ş, silahıyla ateş etmiş, bu sırada araya girmeye çalışan Saffet Ş'nin eşi Nuran Ş, kurşun isabet etmesi sonucu ayağından yaralanmıştı.

Öte yandan, Salih Ş'nin bugünkü silahlı kavganın şüphelisi Y.Ş'nin babası olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay