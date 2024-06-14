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Yerel AKOM’dan uyarı! İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor
Yerel

AKOM’dan uyarı! İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:41:00 - 2024-06-14 11:40:59
AKOM’dan uyarı! İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.

Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

AKOM İstanbul'u uyardı
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