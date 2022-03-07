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Yaşam AKOM'dan İstanbul için son dakika kar uyarısı! Gün verildi
Yaşam

AKOM'dan İstanbul için son dakika kar uyarısı! Gün verildi

AKOM, İstanbul'un bu akşamdan itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini belirterek, hafta ortasından itibaren ise yoğun kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 13:54:00 -
AKOM'dan İstanbul için son dakika kar uyarısı! Gün verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi.

Hafta ortasına kadar devam edecek Sibirya kökenli soğuk havanın, kar yağışını da beraberinde getireceği belirtildi.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına neden olması bekleniyor.

Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar eksiye düşecek

Karadeniz üzerinden bölgeye giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

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