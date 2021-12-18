AKOM uyardı! Sibirya soğukları İstanbul'da

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre; yurt geneli önümüzdeki hafta başında da yağışlı havanın etkisi altında olacak. Marmara bölgesinde de etkili olan kar yağışı Salı günü İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Peş peşe uyarılar

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini artıracağını ve pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı beklendiğini ifade etti ve İstanbulluları uyardı.

Sibirya soğukları İstanbul'da

AKOM açıklaması şöyle;

"Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir"

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği bir haftaya girildiğini belirtti.

Doğu'da sıcaklıklar daha da düşecek

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek" tahmininde bulundu.

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek.

"Çarşambadan itibaren Doğu Anadolu'da -15,-20 dereceleri gece görebiliriz. Buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmakta fayda var" diyen Çelik, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık düşüşü nedeniyle gecenin ilk saatlerinde İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi.